Reţeta lui Chef Berry - Star Matinal: Piept de rață

Marian Mexicanu are tot ce îşi doreşte, o soţie tinerică, o carieră de succes şi încă ceva în plus! Artistul a muncit pentru tot ce are şi chiar dacă pare a fi mai degrabă un clișeu al bogăției, obiectele aurite și aurii continuă să fie un mod foarte bun de a arăta cât de mult ai. Dovada stă în faptul că lăutarul a avut grijă să își modifice bolidul astfel încât să fie cât mai strălucitor cu putință, iar paparazzii spynews.ro nu au putut sta de o parte.