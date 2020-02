Circulație închisă între Reșița și Bocșa în urma unui accident violent

22:50

Numărul celor care au fost contaminați de coronavirus crește de la o zi la alta. Conform ultimelor date, până în prezent s-au înregistrat peste 75.200 de oameni infectați, dintre care 2.014 au decedat. Întreaga situație este alarmantă, iar virusul pare că este de neoprit. Se cunosc puține date despre el și încă se caută un […] The post Coronavirusul, prezis într-o carte din 1981! „În jurul anului 2020, o boală similară cu pneumonia se va răspândi peste tot în lume” appeared first on Cancan.ro.