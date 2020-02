Dancă: Guvernul pregăteşte o platformă cu locurile de muncă disponibile în ţară pentru românii din diaspora

14:20

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, primul mare festival de cinema al anului desfăşurat în Europa, îşi deschide porţile începând de joi cu staruri precum Sigourney Weaver, Javier Bardem şi Hillary Clinton aşteptate pe covorul roşu al unei ediţii, cea de-a 70-a, cu accente politice, informează AFP.Celebra actriţă din ''Alien'' va deschide ceremonia alături de Margaret Qualley, care face parte din distribuţia ''Once upon a time in Hollywood'', de Quentin Tarantino. Amândouă vor prezenta ''My Salinger Year'', realizat de canadianul Philippe Falardeau (prezentat în afara competiţiei), despre ambiţiile literare ale unei tinere care lucrează pentru un agent celebru. Foto: (c) Michele Tantussi / REUTERSJuriul, prezidat de actorul britanic Jeremy Irons, îi are în componenţă pe actorii Berenice Bejo (''The Artist'') şi Luca Marinelli (''Martin Eden''), precum şi pe regizorii Kenneth Lonergan (''Manchester by the sea'') şi Kleber Mendonça Filho (recompensat la Cannes în 2019 pentru pelicula ''Bacurau'').Anul trecut, juriul prezidat de Juliette Binoche a acordat marele trofeu filmului ''Synonymes'', de Navad Lapid, pe tema identităţii israeliene.Ediţia de anul acesta nu este doar una aniversară, cea de-a 70-a, ci deschide un nou capitol pentru Berlinală: după aproape 18 ani la conducerea festivalului, germanul Dieter Kosslick predă ştafeta unui duo mai tânăr compus din italianul Carlo Chatrian, fostul director al festivalului de film de la Locarno, şi regizoarea olandeză Mariette Rissenbeek.Pe parcursul celor 11 zile ale festivalului, vor fi proiectate circa 340 de filme din lumea întreagă, 18 dintre acestea aflate în cursa pentru Ursul de Aur, care va fi înmânat la 29 februarie.Filme româneşti prezente la festival Lungmetrajul "Malmkrog", în regia lui Cristi Puiu, va fi proiectat în premieră mondială pe 21 februarie în deschiderea noii secţiuni competiţionale Encounters. Scenariul, semnat de Cristi Puiu, este o adaptare după "Trois entretiens", de Vladimir Soloviov, iar filmările au fost realizate în Conacul Apafi, din satul Mălâncrav, judeţul Sibiu. Din distribuţia peliculei fac parte actorii Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaite, Marina Palii, Ugo Broussot, Istvan Teglas. Tot în secţiunea Encounters va rula şi ''Služobníci'' (Servants), coproducţie Slovacia-România-Cehia-Irlanda, din distribuţia căreia face parte şi actorul român Vlad Ivanov. Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTORegizorul Radu Jude este primul român care va fi prezent la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin cu trei producţii: "Tipografic majuscul" şi "Ieşirea trenurilor din gară", care vor avea premiera internaţională în secţiunea Forum, iar proiectul de lungmetraj "Somnambulii'' va participa la Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice ce reuneşte producători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume. "Tipografic Majuscul", o adaptare după spectacolul-documentar omonim semnat de Gianina Cărbunariu, pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii: povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu cretă o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu, cu povestea oficială redată prin imagini din arhiva Televiziunii Naţionale. "Ieşirea trenurilor din gară" este un film de montaj compus în întregime din fotografii de arhivă şi documente referitoare la Pogromul de la Iaşi din iunie 1941. Prima parte a filmului e alcătuită din fotografii ale victimelor, însoţite pe coloana sonoră de declaraţii şi mărturii despre soarta acestora. Partea a doua, mai scurtă, reprezintă un montaj din fotografiile propriu-zise ale Pogromului, unele dintre ele inedite. Scenariul şi regia sunt semnate de Radu Jude şi Adrian Cioflâncă.În cadrul Berlinale Co-production Market, a mai fost selectat şi filmul "Tranzit", primul lungmetraj al regizoarei Ana-Felicia Scutelnicu de după încheierea studiilor. "Tranzit" spune povestea Zinei, de 45 de ani, care trăieşte într-o curte comună, în Moldova, imediat după destrămarea URSS.Obiectiv: diversitateAmbiţia noilor directori ai festivalului este de a "face loc diversităţii" în cea de-a şaptea artă, propunând numeroase filme realizate de femei, opere din lumea întreagă, subiecte politice precum şi dezbateri.Dintre cele 18 filme din competiţie, şase au fost regizate sau coregizate de femei, un număr mai mic decât anul trecut."Şase filme nu înseamnă paritate, dar este calea cea mai potrivită pentru a o obţine", a estimat Carlo Chatrian, atunci când şi-a prezentat selecţia la sfârşitul lunii ianuarie. Predecesorul său a semnat anul trecut o cartă în favoarea parităţii bărbaţi-femei, la fel ca la alte mari festivaluri.Un melanj de autori consacraţi şi noi-talente, ediţia din 2020 a Berlinalei, deschisă atât publicului, cât şi jurnaliştilor, propune descoperirea celei mai recente creaţii a americanului Kelly Reichardt (''First Cow''), ''There is no evil'', a iranianului Mohammad Rasoulof, care are o interdicţie de a-şi părăsi ţara, un film brazilian despre sclavie (''Todos os mortos'') sau cea mai recentă comedie a duoului francez Kerven-Delépine, care critică giganţii tehnologici şi obiceiurile noastre digitale.Omagiu lui Helen MirrenÎn ceea ce priveşte vedetele, lista de invitaţi este semnificativă: prezenţa lui Javier Bardem, Elle Fanning şi Salma Hayek, de pe afişul ''The Roads not taken'' (film aflat în competiţie) ar trebui să încânte fotografii, la fel ca şi prezenţa lui Johnny Depp, care interpretează rolul fotografului William Eugene Smith în pelicula ''Minamata'' (în afara competiţiei).Cate Blanchett va prezenta serialul australian ''Stateless'', proiectat în secţiunea dedicată acestui format, iar Helen Mirren, recompensată cu Oscar în 2007 pentru ''The Queen'', va primi Ursul de Aur onorific pentru întreaga carieră.În ciuda accentelor glamour, festivalul nu va fi mai puţin politic: Hillary Clinton este aşteptată pentru a fi prezentă la proiecţia documentarului care îi este consacrat, cineastul ucrainean Oleg Senţov, care a fost închis timp de cinci ani, urmează să-şi prezinte al doilea film, ''Numbers'', inspirat din perioada carcerală, precum şi două filme din controversatul experiment DAU, care propunea, în urmă cu un an, care propunea o imersiune în URSS (unul dintre acestea, în competiţie).Un urs de argint va fi înmânat în mod excepţional anul acesta pentru a înlocui Premiul Alfred-Bauer, care poartă numele unui fost director al Berlinalei, în urma descoperirilor recente despre trecutul său nazist.Festivalul a anunţat totodată încredinţarea unei anchete pe acest subiect Insitutului de istorie contemporană din Munchen. 