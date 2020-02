Nu e banc. Cum încearcă oltenii să scape de gripă? Înfăşoară clanțele cu tifon îmbibat în spirt. Imagini inedite de la Primăria din Balș

09:40

Astăzi de la ora 19:55, CFR Cluj se va duela cu Sevilla în „Gruia" într-un meci care va conta pentru manșa tur a 16-imilor de finală a Europa League. Dan Petrescu, antrenorul principal al campioanei României a recunsocut că favorită la calificarea în optimile de finală ale competiției este echipa andaluză. „Favorită e clar Sevilla. […]