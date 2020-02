Deșeurile din România, la control. Ministrul Mediului: "Aștept de la Primăria Capitalei soluția privind depozitarea lor"

03:00

Florin Citu are vesti bune! Ministrul Finantelor demis sustine ca Executivul comunitar va accepta strategia graduala de reducere a deficitului sub 3%. Florin Citu a spus ca o decizie in acest sens va veni in martie, de la Comisia Europeana, iar planul de masuri al Romaniei trebuie prezentat pana in toamna. Declaratiile au fost facute miercuri seara, in emisiunea Legile Puterii de la Realitatea PLUS.