Raluca Turcan: Economia răspunde pozitiv la măsurile PNL și la alegeri anticipate

15:10

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la combine frigorifice de la diverse branduri. • eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI. • Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifice care au preturi excelente, de sub 1.000 de lei. Asadar, preturile lor sunt mai apropiate de cel al unui frigider decat de al unei combine frigorifice. Si totusi, aceste 3 combine frigorifice va ofera suficient spatiu pentru alimentele d...