Angela Merkel: Negocierile pe tema bugetului UE vor fi "foarte dure şi dificile"

Vânzările de maşini electrice se dublează an de an, piaţa fiind puternic susţinută de programul Rabla Plus, care oferă aproape 10.000 de euro pentru un automobil nepoluant. „Pe val", constructorii auto vor veni în acest an cu noi modele electrice şi hibride de tip plug-in şi deja aşteaptă noi creşteri.