Dragoş Anastasiu: Să terminăm cu ipocrizia, nu pentru bani pleacă românii în străinătate

Vicepreşedintele USR Stelian Ion afirmă că numirile în funcţiile de procurori şefi făcute de şeful statului "încalcă în mod flagrant recomandările Comisiei Europene din cadrul MCV şi reprezintă o gravă greşeală". "Pot fi cei mai buni şi cei mai competenţi procurori din România, nu contest lucrul ăsta şi nu fac nicio apreciere în acest sens. Problema este că în ultimii ani de zile am tot vorbit despre încercarea politicienilor de a pune sub jug justiţia, de a controla justiţia, de a-şi numi procurori de rang înalt şi lucrul ăsta s-a perpetuat de mult timp şi am spus că trebuie să ieşim din acest cerc vicios şi să adoptăm o procedură corectă", spune el.