Mara Bănică a mers de urgență la spital! Care este motivul pentru care a ajuns acolo

13:00

Manchester United o înfruntă în această seară pe Club Brugge, liderul din Belgia, în deplasare, în prima manșă a 16-imilor de finală din Europa League. Echipa lui Ole Gunnar Solskjaer vine după succesul din campionat pe terenul lui Chelsea și va încerca să facă un pas important spre faza optimilor, cu un rezultat pozitiv pe […]