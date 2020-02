Imaginea care a dat-o de gol pe Andra: ”Ești însărcinată?” Reacția ciudată a artistei

14:00

Doi puști, de 12 și 16 ani, ambii din comuna Ogrezeni, județul Giurgiu, sunt cercetați de polițiști după ce au pătruns în incinta unei școli din localitate, de unde au sustras patru cataloage și patru condici de prezență a cadrelor didactice. (VEZI ȘI: ZECE CATALOAGE ALE UNUI LICEU DIN IAȘI AU FOST INCENDIATE DE UN TÂNĂR) […] The post Doi puști din Giurgiu au furat cataloagele din cancelarie ca să își motiveze absențele și să-și modifice notele appeared first on Cancan.ro.