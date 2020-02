Al treilea cel mai bătrân om de pe planetă este din Prahova! Câți ani are și ce decizie a luat când avea doar 86 de primăveri FOTO

15:20

Abia acum s-a aflat! De ce nu gătea Denisa Răducu în casă. Sora artistei a dezvăluit totul! Denisa Răducu avea niște reguli pe care le aplica în prorpia locuință. Sora artistei a dezvăluit că îndrăgita cântăreață nu gătea niciodată în casă pentru că nu suporta mirosul de mâncare. De asemenea, Denisa avea apartamentul plin de […]