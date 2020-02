Moscova cere Ankarei să înceteze să-i ''susţină'' pe terorişti în Siria

23:20

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după egalul, 1-1, cu Sevilla, din prima manşă a şaisprezecimilor Europa League, că este foarte supărat de rezultatul final, menţionând că jucătorii săi şi fanii meritau o victorie."Îmi pare rău pentru fani, pentru jucători, meritau o victorie. Dacă îmi spuneţi o ocazie clară a Sevillei... eu nu ţin minte azi. Mă gândeam că vor avea vreo 7-8 ocazii, dar nu ţin minte ca Arlauskis să fi avut vreo paradă. Şi asta mă face să fiu foarte supărat şi dezamăgit de rezultat. Dar nu de atitudinea jucătorilor. E frustrant să iei un gol aşa, şi pe final. Dacă îmi spunea cineva înainte de meci că va fi egal, ziceam "1-1, asta e". Dar după ce iei gol în mintul 80... de asta sunt supărat de rezultat", a spus tehnicianul la postul Digisport."Băieţii cred că au dat tot ce aveau mai bun, au încercat să se autodepăşească. Prima repriză a fost echilibrată, am avut ceva acţiuni periculoase. Ei au jucat cu trei fundaşi centrali, ştiau că suntem puternici. După pauză am început extraordinar şi am dat gol meritat. După aceea, din păcate, băieţii au cedat puţin fizic sau le-a fost teamă şi s-au retras. Poate s-au retras prea repede... acum am revăzut golul Sevillei şi sincer nu am înţeles de ce jucătorii mei au făcut acel pas înainte. Pentru că noi la antrenamente la fazele fixe, pe minge respinsă, nu ieşim niciodată. Adică trebuie să stăm pe loc până se termină acţiunea. E o greşeală în lanţ acolo, nu e numai a unui jucător. Sunt foarte supărat pentru golul primit. Pentru că meritau victoria după cât au alergat. Meritau şi fanii care au fost aproape de noi şi ne-au ajutat ca niciodată", a adăugat el.Petrescu este de părere că şi în cazul unei victorii a echipei sale în această primă manşă, Sevilla era favorită în retur. "Şi dacă băteam, şansele cele mai mari în retur le avea tot Sevilla. Nu se compară în niciun caz lotul lor cu al nostru. Ei cumpără jucători cu 20 de milioane, noi cumpărăm cu 50.000 de euro sau 50.000 de lei. Deci nu are rost să vorbim despre ce jucători au ei şi de valoarea lor. Ei erau favoriţi oricum. Cu Unirea Urziceni când am fost acolo (n.r. - în 2009, în grupele Champions League) nu ştiu dacă am ajuns o dată la poarta lor. Deci va fi foarte greu să facem un miracol... dar cu Celtic am făcut 1-1 acasă şi apoi un rezultat mare în retur", a menţionat el.Referitor la faptul că CFR Cluj a primit penalty-ul din care a deschis scorul în urma consultării arbitrajului video, Dan Petrescu a afirmat: "De doi ani repet mereu că îmi doresc 10 jucători de rezervă pe bancă în Liga I şi arbitraj video. Noi cu VAR eram cu 10-15 puncte în faţă în clasament. Cu Mediaş şi cu Viitorul am avut penalty şi nu s-a dat. Azi am avut VAR şi am primit penalty şi nu mai ţipă nimeni. Deci eu îmi doresc să vină arbitrajul video în România".Echipa de fotbal CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida cu formaţia spaniolă Sevilla FC disputată, joi seara, în şaisprezecimile de finală ale Europa League, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca. Manşa secundă va avea loc pe 27 februarie, pe arena "Ramon Sanchez Pizjuan" din Sevilla.AGERPRES (AS, V-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citişi şi: * Fotbal: Deac (CFR Cluj) - Sevilla e o echipă de calitate, dar cu puţin noroc puteam obţine victoria