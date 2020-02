Oana Radu, cerută în căsătorie la șase luni de la moartea iubitului ei: ”Nu-mi vine să cred cât sunt de fericită”

23:50

Se vede de la o poștă cum Cabral o soarbe din priviri pe soția lui, Andreea! Cei doi chiar formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, în cazul lor, aprecierea nu este deloc gratuită. Andreea gătește, se descurcă perfect în bucătărie, ba chiar poate fi urmărită pe Youtube cu ”manevrează” creveții sau […] The post Andreea Ibacka e ”marfă” în bucătărie! Dar cum i-a ”copt-o” Cabral, mori de râââââs: ”Vrăjeală!” VIDEO appeared first on Cancan.ro.