Elena Băsescu, apariţie excentrică. Cum s-a îmbrăcat mezina fostului preşedinte la avanpremiera unui film românesc

11:10

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 21-23 februarie 2020 sub Luna Noua in Pesti. Luna Noua din 23 februarie este primul eveniment major al Lunii in timp ce Soarele se afla in Pesti. Ambii se intalnesc in aceasta zodie emotionala de apa, ultima destinatie a Soarelui din anul astrologic inceput pe 20 martie 2019 o data cu Soarele in Berbec.