Surpriză uriașă la Pro TV! Andra joacă în serialul Vlad? Soția lui Cătălin Măruță a făcut chiar ea anunțul

08:30

Divertis a fost un grup de umor format în anul 1981 de trio-ul Toni Grecu, Doru Antonesi și Florin-Viorel Constantin. Ioan Gyuri Pascu a cochetat cu grupul chiar din anii ’80. Prima reprezentație Divertis a avut loc în februarie 1987, la stațiunea Izvoru Mureșului. Din grupul Divertis au mai făcut parte, de-a lungul timpului, Ghighi […] The post Ce s-a întâmplat cu actorul de la Divertis care îl imita perfect pe Ion Iliescu. Ce face acum Cristian Grețcu pentru bani, după ce s-a retras din televiziune appeared first on Cancan.ro.