Antrenorul naţionalei de rugby a României, Andy Robinson: Jucătorii sunt foarte determinaţi înaintea meciului cu Spania

14:00

Sistemul public nu doreşte criterii de eficienţă, pentru că, astfel, se pot vedea minusurile şi fiecare instituţie este stat în stat, cu baza sa de baze, a declarat vineri ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru."Sistemul public nu doreşte eficienţă pentru că în momentul în care ai criterii de eficienţă se văd minusuri în sistem şi se vede faptul că sunt persoane care ocupă o poziţie publică fără să aducă o contribuţie reală în activitatea instituţiei respective. Această 'Vale a Plângerii' e o continuă plângere: e greu, e greu. Tuturor ne e greu, şi omului din privat îi e greu. Orice propunere, orice critică pe care o faci în administraţie are deja declanşarea unui război. Avem o problemă să ne înţelegem minusurile, să le acceptăm şi să lucrăm pe ele", a spus ministrul, la Gândul Live.Acesta a menţionat că "a deranjat" atunci când a început să facă schimbări în ministerul pe care îl conduce, dar a subliniat că nu va fi omul care să spună "am făcut ce am putut" şi va lupta până în ultimul moment pentru a genera schimbări."Am deranjat, simt acest lucru. Este un minister în care s-a lucrat într-un anumit ritm şi eu vreau alt ritm. Suntem în 2020, nu mai avem timp să ne lamentăm şi să ne plângem. Cine ţine pasul cu acest ritm se vede, cine nu ţine pasul se ocupă cu altceva, inclusiv de a lua frânturi de informaţii din minister şi a le trimite către cealaltă parte a spectrului politic, cu scopul de a face rău. Deja am făcut schimbări, dar nu voi fi omul care să spună 'Am făcut ce am putut'. Poate nu voi reuşi să fac tot, dar nu voi fi omul care va spune: 'Am făcut ce am putut' sau 'N-am putut să fac pentru că m-a învins sistemul'. Voi lupta până în ultimul moment pentru a genera schimbări", a susţinut ministrul.Violeta Alexandru a precizat că formularul A1, de care un român care merge să lucreze într-o ţară a Uniunii Europene are nevoie pentru a evita dubla impozitare, este exemplul unei administraţii care ştie că are o problemă, dar nu o rezolvă."Este un formular pentru care îţi trebuie 18 documente pe care de fapt Casa de Pensii le poate obţine din altă parte, de la ANAF, de la Registrul Comerţului... De ce înaintea mea niciun ministru nu văzut aceste lucruri? Este o problemă de neconectare a bazelor de date. Oamenii sunt trimişi dintr-o parte în alta, li se cere de la angajator un teanc întreg de documente deşi se pot obţine şi acestea. Programul pentru obţinerea formularului este de două ore pe zi, trei zile pe săptămână, în mijlocul zilei, când omul este în activitate", a afirmat Alexandru.Ministrul a reiterat că a reuşit în timp scurt să conecteze toate instituţiile din coordonarea ministerului la REVISAL şi pasul doi va fi acelea de a permite Caselor de Pensii accesul la baza de date cu contribuţiile plătite la ANAF."Fiecare instituţie este stat în stat cu baza sa de baze. Am reuşit să conectez toate instituţiile din coordonarea ministerului la REVISAL, la baza de date cu cărţile de muncă din sistemul privat, pentru că în sistemul public nu avem o centralizare a tuturor angajaţilor din diverse obiective. Nu comunică între ele bazele de date, este o chestiune de rezistenţă a fiecărei instituţii de a nu împărtăşi cu cealaltă, fie pentru că în interiorul bazei de date are minusuri şi nu vrea să fie observate de cealaltă, fie pur şi simplu: mai bine mă întrebi şi îţi răspund eu. Tot felul de motive, până la incompatibilitate în sistemul de operare în care au fost construite bazele de date. Dar nu este un obstacol de netrecut. Într-o lună şi jumătate, depăşind un munte de nu se poate şi de argumente împotrivă, am conectat toate instituţiile la REVISAL. Mă pregătesc să fac acest lucru mai departe în pasul doi, colaborând cu ANAF pentru a permite acces Casele de Pensii în sistemul de bază de date a contribuţiilor plătite la ANAF. Nu se întâmplă peste noapte, dar nu mă gândesc să renunţ", a mai spus ministrul. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)