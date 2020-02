Durere fără margini pentru rudele tânărului ucis în Germania: ''El a fost totul pentru noi!'' - VIDEO

12:10

Moșii de iarnă. Sambata, 22 februarie 2020, Biserica Ortodoxa face pomenirea mortilor, si in toate casele se pregateste cate o reteta coliva. Aceasta sambata este cunoscuta in popor sub denumirea „Mosii de iarna”, iar in fiecare biserica se oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului pentru cei adormiti.