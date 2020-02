Taxa Oxigen. Analiştii cred că măsura este necesară pentru reducerea poluării, dar nu e clar cum vor fi folosiţi banii

15:40

De la 1 martie, maşinile sub Euro 4 vor plăti vinieta Oxigen, iar maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul oraşului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021.Tarifele variază în funcţie de gradul de poluare al maşinii, de la 500 de lei la 1.900 de lei pe an. Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat, vineri, într-o filmare postată pe contul de Facebook, că a primit până acum peste 15.000 de mesaje pe canalul de socializare, iar aproximativ 90% din cei care i-au scris îi s...