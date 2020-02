Statul oferă până la 8000 de lei. Trebuie să îndeplinești o singură condiție

10:40

Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh rămâne în atenția celor care urmăresc, cu aviditate, tot ceea ce se întâmplă în lumea mondenă autohtonă, iar plecarea lui Mario la Asia Express – acolo unde a făcut echipă cu Alex Velea – a ridicat și unele semne de întrebare. Admiratorii s-au întrebat cum vor face față […] The post Îi dă papucii Alexia Eram?! Ce a făcut, de fapt, Mario Fresh în timpul filmărilor la Asia Express appeared first on Cancan.ro.