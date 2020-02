Defrișări neautorizate în Parcul Herăstrău. ADP Sector 1, amendat de Garda de Mediu cu 50 de mii de lei

15:00

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la masini de spalat de la diferite branduri. eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit masini de spalat foarte ieftine, eficiente si incapatoare, care costa sub 880 de lei. Unele dintre ele pot fi cumparate si in rate fara dobanda. 1. Masina de spalat rufe Star-Light WMV-510A++, 5 kg, 1000 RPM, Display LED, Clasa A++, Alb, are o reducere de 29%...