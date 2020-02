Covasna: Bătrână decedată într-un incendiu; locuinţa ar fi luat foc din cauza coşului de fum

17:30

Puţini actori au trecut prin atâtea aventuri ca Harrison Ford, care a străbătut galaxiile cu "Star Wars" şi a descoperit locuri secrete ca Indiana Jones. Acum veteranul actor, care a participat la o amplă listă de odisee cinematografice, prezintă noul său film "The Call of the Wild", (Chemarea străbunilor) principala premieră a acestui sfârşit de săptămână în SUA, relatează vineri EFE."The Call of the Wild" (Chemarea străbunilor), adaptarea cinematografică a romanului omonim al lui Jack London este regizată de Chris Sanders, care îşi face astfel debutul într-un lungmetraj, după ce a realizat filmele de animaţie "Lilo &Stitch" (2002), "How to Train Your Dragon" (2010) şi "The Croods" (2013). Ecranizarea romanul îndrăgitului autor Jack London transpune pe ecran povestea lui Buck, un câine iubitor, a cărui viaţă domestică este dată peste cap atunci când este îndepărtat de casa lui din California şi ajunge în sălbăticia din Alaska, în timpul goanei după aur din anii 1890. În calitate de cel mai nou membru al unei echipe de câini de sanie, al cărei lider devine ulterior, Buck are parte de o aventură spectaculoasă, găsindu-şi în cele din urmă adevăratul loc în lume şi devenind propriul său stăpân."Chemarea străbunilor" este un film revoluţionar, care îmbină live-action-ul cu animaţia şi reuşeşte prin efectele vizuale spectaculoase să redea cât mai realist trăsăturile şi emoţiile animalelor. Scenariul adaptat după romanul lui Jack London este semnat de Michael Green. Filmul a fost produs de Erwin Stoff, Diana Pokorny fiind producător executiv, iar Ryan Stafford coordonatorul efectelor vizuale. Alături de Harrison Ford mai joacă Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford şi Colin Woodell.Iubitorii filmelor horror nu vor fi dezamăgiţi în acest weekend de lansarea unui nou titlu, "The Boy II", care este continuarea (sequel) la "The Boy" (2016). Regizat din nou de William Brent Bell şi cu actriţa Katie Holmes preluând ştafeta de la fosta protagonistă Lauren Cohan, "Brahms: The Boy II" îl readuce pe marile ecrane pe Brahms, sinistra şi malefica păpuşă cu cap de porţelan.Actorii mexicani Jaime Camil şi Sandra Echeverria formează cuplul de protagonişti ai filmului "Las pildoras de mi novio", o comedie trăsnită cu accente romantice în regia argentinianului Diego Kaplan ('Dos mas dos', 2012). Hank (Camil) pare bărbatul perfect pentru a pune capăt dezamăgirilor din dragoste ale lui Jess (Sandra Echeverria), însă el ascunde un secret periculos: suferă de boli mintale de tot felul, lucru care va ieşi la suprafaţă în timpul vacanţei în care uită să-şi ia cu el medicamentele.Tânăra actriţă emergentă Anya Taylor-Joy, cu ascendenţă spaniolă din partea mamei şi scoţiană din partea tatălui, este protagonista filmului "Emma" adaptare a romanului cu acelaşi nume al scriitoarei Jane Austen. Jocurile romantice şi aventurile sentimentale sunt principala bază a acestui film, regizat de cineasta Autumn de Wilde şi care reprezintă debutul său regizoral, după ce s-a făcut cunoscută în lumea videoclipurilor.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)