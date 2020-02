Oana Lis și-a deschis propriul cabinet de psihologie și își așteaptă nerăbdătoare pacienții! ”În sfârșit, sunt și eu cineva!”

11:20

CSM București va lupta astăzi de la ora 18:30 cu Ferencvaros, în Champions League pentru a-și lua revanșa după umilința din Ungaria unde „tigroaciele" au cedat la 10 goluri difernță! Neagu & co mai au nevoiede patru puncte pentru o calificatre matematică în „sferturi", dar echipa joacă și pentru o poziționare mai bună în grupă, […]