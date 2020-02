Simona Halep, bulversată înaintea finalei de la Dubai: „Nu cred că ne-am mai întâlnit până acum” :)

19:00

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a învins-o pe americanca Jennifer Brady (24 de ani, 52 WTA), scor 6-2, 6-0, și s-a calificat în finala turneului de la Dubai. Adversară îi va fi kazaha Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA).„E cel mai bun meci de când am început turneul. Muncesc din greu, asta e tot ce fac, nu am niciun secret. Am ridicat nivelul de la o zi la alta, e fantastic! Nici nu mi-am dat seama că am salvat minge de meci cu Jabuer. Astfel de meciuri îmi dau încredere. ...