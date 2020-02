Noi dezvăluiri-bombă din „Dosarul Beuran”. “A devenit agitat şi iritat, moment în care…“

18:00

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, în colaborare cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Galați, au destructurat o grupare infracțională organizată, specializată în proxenetism și trafic de persoane. Trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. La data de 20 februarie 2020., […] The post Galați: grupare specializată în trafic de persoane și proxenetism, destructurată! appeared first on Cancan.ro.