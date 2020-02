Dar și Har. De ce seniorii din Vest sunt mai plini de viață decât cei din România

20:10

MOȘII DE IARNĂ. In fiecare an, in ziua de sambata dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati, crestinii ortodocsi din Romania ii pomenesc pe cei trecuti la domnul. Conform traditiei populare, aceasta sarbatoare este numita si “Mosii de iarna” sau “Sambata mortilor”. In aceasta zi in biserica sunt pomeniti oamenii care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare.