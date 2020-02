Miză fantastică în ultima etapă a sezonului regular al Ligii 1!

18:10

Luptele în ring sunt de cele mai multe ori previzibile pentru publicul cunoscător, însă în momentul în care doi coloși ai boxului se întâlnesc într-un meci decisiv pentru centura WBC, lovitura de grație poate să apară în orice moment și să încheie meciul. Sporturile nobile merită atenția noastră, de aceea la Superbet ai posibilitatea să-ți […] The post Deontay Wilder – Tyson Fury! Pe cine pariezi în supermeciul anului la categoria grea? appeared first on Cancan.ro.