20:30

Trupa sud-coreeană BTS a lansat vineri noul său album de studio "Map of the Soul:7", care a suscitat o amplă expectativă şi care s-a vândut deja la precomandă în peste 4 milioane de exemplare în întreaga lume, relatează EFE.Cel de-al patru album al grupului de băieţi format din RM, V, Suga, Jimin, Jin, Jungkook şi J-Hope include 20 de piese - cel mai lung album de până acum - din care fac parte şi cele trei single-uri deja lansate: "Black Swan", "Interlude: Shadow" şi "Outro: Ego".Include de asemenea şi piesa "Boy with Luv" în care intervine cântăreaţa americană Halsey şi al cărei video a depăşit 700 milioane de vizualizări pe YouTube, potrivit agenţiei care reprezintă trupa, Big Hit Entertainment. Înainte de lansarea albumului, trupa de băieţi a prezentat pe platforma video TikTok un extras de 30 de secunde din "On", piesa care deschide albumul şi care a fost înregistrată în colaborare cu artista australiană Sia.Trupa sud-coreeană a devenit în ultimii ani un fenomen global, fiind primul grup asiatic şi de limbă ne-engleză care se clasează în topul Billboard.Băieţii sunt aşteptaţi vineri să participe la emisiunea Today Show a postului NBC pentru a prezenta noul album după care vor zbura la Seul, unde luni vor oferi o conferinţă de presă extraordinară cu prilejul lansării noului lor LP şi a turneului mondial "Map of the Soul", care va începe în aprilie cu spectacole în 17 oraşe din Asia de Est, America de Nord şi Europa."Map of the Soul" este primul turneu mondial ce va fi susţinut de formaţia sud-coreeană, după "Love Yourself", cu care trupa a făcut înconjurul lumii între august 2018 şi octombrie 2019, ce a inclus concerte la care s-au vândut peste 2 milioane de bilete. În august anul trecut, după cinci concerte neonorate, agenţia Big Hit anunţa că trupa BTS îşi ia "prima vacanţă oficială pe termen nelimitat" de la înfiinţarea sa în 2013.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dãdârlat)