Raluca Bădulescu a umilit-o pe Alexandra Ungureanu la Bravo, ai stil! Cuvinte grele la Kanal D

19:30

Un bărbat care voia să se sinucidă a fost salvat în ultima clipă de un polițist și un pompier! Polițiștii din Roman au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană amenință că se aruncă de pe podul din zona microhidrocentralei din localitatea Horia. La eveniment a intervenit un echipaj de ordine publică din […] The post A vrut să se arunce de pe pod, iar un polițist și un pompier l-au salvat în ultima clipă appeared first on Cancan.ro.