Lino Golden a slăbit 10 kilograme, la Survivor România. Cum a resimțit artistul întreaga experiență? „Gata cu reality show-urile. Am trăit destul”

12:20

Schalke 04 și RB Leipzig se întâlnesc astăzi, de la ora 19:30, pe Veltins Arena în cel mai important meci al etapei a 23-a din Bundesliga. Trupa lui Julian Nagelsmann vine după victoria din Champions League, 1-0 în deplasare cu Tottenham, și își dorește revanșa după eșecul din tur, scor 1-3. Leipzig merge la Gelsenkirchen […] The post Schalke – Leipzig, confruntare la vârf în Bundesliga appeared first on Cancan.ro.