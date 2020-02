CALENDAR ORTODOX 23 FEBRUARIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 23 FEBRUARIE. Sfantul Policarp este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 23 februarie. S-a nascut in temnita, in jurul anului 70, la Efes, deoarece parintii sai fusesera inchisi pentru ca nu lepadasera credinta in Hristos. La botez a primit numele Pangratie. Din scrierile Sfantul Irineu aflam ca Sf. Policarp a fost ucenic al Sfantului Apostol Ioan.

