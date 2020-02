Cutremur neobișnuit azi-noapte în România! Seismologii au anunțat ce magnitudine semnificativă a avut și epicentrul în care s-a înregistrat

18:10

Reprezentativa României a învins astăzi cu scorul de 24-7 (6-0) selecționata similară a Spaniei, în etapa a treia din Rugby Europe Championship (REC), într-o partidă disputată pe stadionul „Muncipal” din Botoşani. În ciuda diferenței de pe tabela de marcaj, ibericii au reușit mult timp să se riddice la nivelul „stejarilor”, însă Vlaicu & co au […] The post „Stejarii” s-au ținut de cuvânt » Spectacol total la Botoșani cu Spania! appeared first on Cancan.ro.