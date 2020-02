CFR Marfă estimează venituri totale de 1,095 miliarde lei în acest an, cu zero pierderi

CFR Marfă estimează venituri totale de 1,095 miliarde lei în acest an, cu zero pierderi, potrivit proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli aferent acestui an, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

