MS: Românii care se întorc în ţară din zonele italiene cu coronavirus, în carantină 14 zile

11:30

Candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a afirmat, vineri, că va depune plângere penală pentru delapidare pe numele Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti (CMIPB), după ce angajaţii serviciului au montat bannere cu PSD, în Capitală. „Pe 19 aprilie 2019, eram noaptea în Piaţa Rosetti şi am vazut că Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti ajutau la montarea unor bannere de la PSD. Am publicat această fotografie pe 19 aprilie 2019, pe pagina mea de Facebook (...). A...