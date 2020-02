HOROSCOP special. Marte intră în Capricorn, după doi ani. Scorpionii abordează totul cu succes, Berbecii își setează obiective

HOROSCOP. Marte a intrat in zodia Capricorn din 16 februarie 2020 si va parasi Capricornul pentru a intra in Varsator pe 30 martie 2020. Marte in Capricorn are o asemenea energie incat cuvintele ce i se potrivesc sunt : singura ta limita esti doar tu! Marte este planeta energiei, actiunii, determinarii, impulsului, instinctului sexual si, in general, inseamna tot ce tine de „a face”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3