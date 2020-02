FOTO Demisie din PSD Satu Mare. Un lider pleacă la Pro România

13:45

Autoritatile de la noi din tara dau comunicate de presa si avertizeaza populatia, insa nu iau masuri concrete pentru prevenirea raspandirii coronavirus. Desi in ultimele 48 de ore in Italia a explodat numarul de infectari cu noul virus, romanii care vin din Italia la noi in tara trec prin aeroport fara niciun fel de verificare.