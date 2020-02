Cinci lacuri din Sectorul 1 al Capitalei pot fi transformate în „oaze de aer curat”

10:30

Răzvan Fodor, împreună cu prietenul său bun, Chef Sorin Bontea, au participat în urmă cu câteva luni în competiția ”Asia Express”, acolo unde au pus la bătaie atât condiția fizică, cât și cea psihică. Nimeni nu s-ar fi gândit, însă, că vreun concurent ar putea participa la un astfel de concurs, pe alt continent, cu […] The post De ce boală suferă Răzvan Fodor? Soția acestuia a fost speriată că afecțiunea s-ar putea agrava în Asia appeared first on Cancan.ro.