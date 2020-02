Fotbal - Liga I: Gaz Metan Mediaş şi Astra Giurgiu s-au calificat în play-off; FC Viitorul, în play-out

16:20

Dobânzile scad pentru că investorii au încredere că acest Guvern PNL face ce este nevoie şi ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar, scrie ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pe Facebook."Reducem deficitul bugetar pentru că doar aşa putem să reducem inflaţia şi dobânzile, să ne asigurăm că rămân mici pe termen lung şi doar aşa aducem bunăstare pentru toţi românii. Am promis lucruri fantastice şi asta facem. Deja economia ne confirmă", adaugă el.România trebuie să rezolve problema deficitelor pentru a avea dobânzi mai mici, a afirmat, în urmă cu o săptămână, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la briefingul de presă "Investment and Investment finance in Romania". El a precizat, de asemenea, că în acest an deficitul bugetar rămâne la 3,6% din Produsul Intern Brut, urmând să scadă sub pragul de 3% în 2022."Domnul guvernator (al Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, n.r.) are dreptate în mare parte: în România, problema nu o reprezintă dobânzile direct, ci deficitele. Deficitul bugetar reprezintă o problemă, dar în 2020 am arătat că vrem să reducem această problemă în economie şi îl asigur pe domnul guvernator că intrăm pe o cale de reducere a deficitului bugetar sustenabilă. Vom reveni sub acel prag de 3%, în 2022 aşa cum am promis. Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului. Cu toţii vrem dobânzi mai mici, dar ca să avem dobânzi mai mici trebuie să avem un deficit mai mic. Deja am văzut că inflaţia arată pentru sfârşitul de an o reducere sub estimarea anterioară. Deficitul rămâne în 3,6%, poate chiar mai bine în acest an. De aceea, dacă este vreo intenţie de reducere a dobânzilor la Banca Naţională, poate să fie luată cât mai devreme pentru că noi ne vom ţine de această reducere a deficitului în acest an. Trebuie să rezolvăm această problemă a deficitelor, dacă vrem să avem dobânzi mai mici în viitor. Politica fiscală nu o să mai fie o problemă pentru stabilitatea macroeconomică în perioada următoare, nici din punctul de vedere al predictibilităţii, nici al transparenţei, iar deficitele nu o să mai reprezinte o problemă în perioada următoare", a spus Cîţu. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dãdârlat)