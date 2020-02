Femeie suspectă de coronavirus la Buzău. A fost ridicată direct de la supermarket cu capsula izolatoare

19:10

HOROSCOP. Duminica 23 februarie 2020 are loc Luna Noua in zodia Pesti, acolo unde se afla deja Soarele din 19 februarie, ultima sa destinatie inainte de a inchide calatoria prin cele 12 zodii inceputa pe 20 martie 2019 si deci anul astrologic. Este o Luna Noua acompaniata de Mercur retrograd in aceasta zodie dar si de Neptun aflat la el acasa, in Pesti.