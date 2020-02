Anamaria Prodan își dorește să adopte un copil! „În Somalia n-are nicio șansă”

11:50

Simona Halep a reușit să câștige turneul de la Dubai, după o lupta formidabilă cu Elena Rybakina, mai tânăra sa adversară. Halep s-a impus cu scorul 3-6, 6-3, 7-6, adjudecandu-și al 20-lea trofeu WTA din cariera sa.