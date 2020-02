FC BOTOȘANI - POLI IAȘI, liveTEXT de la 20:00 // Derby în Moldova: echipe probabile + cele mai tari cote

22:50

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 pe terenul Craiovei, în ultimul derby din sezonul regulat al Ligii 1. Corneliu Papură, antrenorul oltenilor, e mulțumit pe jocul prestat.„Ne-am creat situații și în partea secundă. E îmbucurător că ne-am creat șanse multe împotriva unei echipe care se apără supranumeric. Nu e bine că nu am înscris, deși am avut ocazii clare. Am avut atitudine bună, am adus mingea în fața porții, dar cred că ne-a lipsit șansa. ...