Survivor România. Poveste de dragoste în jungla dominicană. Ei sunt concurenții care s-au sărutat pătimaș: ”Visele devin realitate!”

15:00

Autoritățile italiene iau măsuri de la o oră, la alta, după ce în urmă cu câteva zile au fost confirmate primele decesuri cauzate de virusul Covid-19 pe teritoriul țării lor. Rapid, numărul celor infectați a ajuns la o sută. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat în urmă cu puțin timp că școlile din oraș […] The post Alertă în Italia! Peste 100 de oameni sunt infectați cu coronavirus. Școlile din Milano au fost închise appeared first on Cancan.ro.