Vulpița a ajuns de nerecunoscut, de când este vedetă la Acces Direct. Oamenilor nu le-a venit să creadă cum arată acum soția lui Viorel

19:00

Un bărbat de 64 de ani a murit în fața prietenilor săi, încercând să demostreze că Pământul este plat. Întreaga tragedie a fost filmată, iar imaginile circulă pe internet. Bărbatul era cunoscut ca un înfocat susținător al teoriei conform căreia Pământul este plat. A vrut să facă o demostrație pentru întreaga lume, așa că s-a […] The post VIDEO| Un bărbat de 64 de ani a murit încercând să demonstreze că Pământul este plat appeared first on Cancan.ro.