Motivul pentru care tot mai mulți tineri ajung să facă infarct

Câteva kilograme în plus, o tensiune puţin mai mare, dar nu semnificativ, fumător. Am descris profilul unui tânăr care are toate riscurile să facă infarct miocardic acut.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro