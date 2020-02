Buzău: Femeia suspectă de coronavirus, transferată la tabăra de la Arbănaşi

09:30

Candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a anunţat că, în cazul în care Birourile Naţionale reunite ale USR şi PLUS nu ajung la o soluţie pentru desemnarea unei singure echipe la alegerile locale, va propune un referendum intern privind metoda de stabilire a candidatului comun."Mâine (luni - n.r.), la şedinţa Birourilor Naţionale reunite ale USR şi PLUS, sper să ajungem la o soluţie pentru a avea o singură echipă a Alianţei, aşa cum am propus. Dacă nu se va ajunge la o concluzie, voi propune să facem ceea ce fac partidele moderne şi curate întotdeauna când nu reuşesc să ajungă la înţelegere: apelează la voinţa membrilor. Voi propune un referendum intern al organizaţiilor de Bucureşti ale USR şi PLUS pentru stabilirea metodei de determinare a candidatului. Un membru - un vot, indiferent de partid, aşa cum se cuvine într-o Alianţă a două partide care intenţionează să fuzioneze. Adică să votăm asupra modului cum să ne alegem candidatul: sondaj, referendum sau altceva. Orice, doar să avem un rezultat comun şi să deblocăm situaţia. Fără întârziere, în această săptămână", a scris Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.El a menţionat că, ulterior, Alianţa va invita şi PNL să participe la demersurile pentru stabilirea unor candidaţi comuni la Primăria Generală şi cele de sector.Voiculescu a mai precizat că a avut o întâlnire cu deputatul independent Nicuşor Dan, susţinut de USR pentru Primăria Capitalei, şi că i-a propus acestuia să formeze o "echipă pentru Bucureşti", deoarece au "competenţe complementare"."Am avut mai bine de două ore de discuţii amicale. I-am propus lui Nicuşor să semnăm un protocol politic în care să stabilim ariile de responsabilitate ale fiecăruia în tandem, indiferent dacă va ocupa funcţia de primar sau viceprimar. Nicuşor nu a dorit în acest moment. Continuăm însă discuţiile în această săptămână", a arătat reprezentantul PLUS.Potrivit acestuia, "cuiul lui Pepelea rămâne metoda de desemnare" a candidatului pentru funcţia de primar."Nicuşor (candidat susţinut de partenerii de la USR) preferă un sondaj. E firesc să vrea să profite de notorietatea mai mare în legătură cu Primăria Capitalei, în urma celor două candidaturi ale sale de până acum. Eu (PLUS) prefer o consultare publică (adică alegeri primare, referendum) - pentru că este cea mai democratică formă de întoarcere către bucureşteni şi este modul în care noi trebuie să guvernăm acest oraş şi această ţară - alături de cetăţeni", a adăugat el. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)