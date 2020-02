Dragobete 2020. Unde te poți căsători pentru o zi! Spui marele „Da”, iar mâine dai uitării totul

08:30

Momente de panică pentru un cunoscut cântăreț din România. Acesta se află de câteva zile la familia în localitatea Cremona din Italia, unde numărul îmbolnăvirilor din cauza coronavirusului a crescut într-un ritm alert. Artistul a povestit că este foarte îngrijorat pentru viața lui și a familiei sale, iar străzile sunt pustii. Totul pare desprins dintr-un