MAE/ Atenţionare de călătorie: Stare de urgenţă decretată în Italia ca urmare a coronavirusului

10:30

Selecţionata Angliei a învins cu scorul de 24-12 (17-0) reprezentativa Irlandei, în ultimul meci al etapei a 3-a a Turneului celor Şase Naţiuni la rugby, disputat duminică seara pe stadionul Twickenham din Londra.Rugbyştii englezi au reuşit o primă repriză perfectă, pe parcursul căreia au înscris două eseuri, dominându-şi cu autoritate adversarii. Irlanda, aflată la primul său eşec sub comanda noului său antrenor, Andy Farrell, a avut o revenire în debutul reprizei secunde, însă gazdele au reuşit să ţină jocul sub control până la final.Pentru XV-le Trandafirului au înscris Ford (8), Daly (25), Cowan-Dickie (62) - eseuri şi Farrell - 3 transformări şi o lovitură de penalitate (39).Pentru irlandezi au punctat Henshaw (50), Porter (80+2) - eseuri şi Cooney - o transformare (80+4).Sâmbătă, în primele două jocuri din Six Nations, Scoţia a învins în deplasare, cu 17-0 (5-0), naţionala Italiei, în timp ce Franţa s-a impus cu 27-23 (17-9) pe terenul Ţării Galilor.Învingătoare în primele trei etape ale competiţiei, Franţa este lider al clasamentului, cu 13 puncte, urmată de Anglia şi Irlanda, fiecare cu 9 puncte (2 victorii şi 1 înfrângere), Ţara Galilor şi Scoţia, cu câte 6 puncte (o victorie şi 2 înfrângeri) şi Italia, 0 puncte (3 înfrângeri).Etapa a 4-a se va disputa pe 7 şi 8 martie, când sunt programate meciurile: Irlanda - Italia, Anglia - Ţara Galilor şi Scoţia - Franţa.AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)