Daruieste o esarfa! Gazeta Sporturilor iti aduce colecția de 8 MAXI ESARFE El Potro!

Titularii lui Mihai Teja (41 de ani) primesc câte 4000 de euro pentru cele 12 puncte care au readus FC Voluntari în lupta pentru evitarea retrogradării. În cazul în care își îndeplinesc obiectivul, fotbaliștii au promise bonusuri consistente pornind de la 10.000 de euro.2-1 vs. Dinamo, 2-0 vs. Chindia și 2-0 vs. Hermannstadt sunt ultimele 3 meciuri ale formației lui Mihai Teja în Liga 1Optimism. ...