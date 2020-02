Teatrul Naţional 'Marin Sorescu' din Craiova lansează proiectul 'Naveta culturală'

13:30

Filmul de aventuri "Sonic the Hedgehog" se menţine în fruntea box-office-ului nord-american în acest weekend, urmat de "The Call of the Wild", o nouă adaptare a celebrului roman de Jack London, potrivit cifrelor provizorii lansate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, transmite AFP. Lansat weekendul trecut, lungmetrajul dedicat ariciului grupului japonez Sega, unul dintre cele mai cunoscute personaje de jocuri video din lume, a obţinut încasări de 26,3 milioane de dolari de vineri până duminică în Statele Unite şi Canada, în timp ce veniturile sale cumulate au ajuns la 106,6 milioane de dolari.În pofida recenziilor preponderent negative, versiunea Walt Disney a "The Call of the Wild", cu Harrison Ford şi Omar Sy în rolurile principale, intră pe locul al doilea în primul weekend de prezenţă pe marile ecrane. Acest film pentru copii, care combină efectele speciale cu peisajele grandioase, povesteşte aventurile câinelui Buck în timpul goanei după aur din Canada şi Alaska, având încasări de 24,8 milioane de dolari în weekend.În urma sa, în cădere un loc, regăsim "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", un film inspirat din universul DC Comics cu Margot Robbie în rolul principal, ajuns pe poziţia a treia. Pelicula, un spin-off al "Suicide Squad" (2016), a avut încasări de 7 milioane de dolari în weekend şi de 72,5 milioane de dolari de la lansarea sa în urmă cu trei săptămâni. Un alt new-entry, filmul de groază "Brahms: The Boy II", cu Katy Holmes în rolul principal, se instalează pe poziţia a patra, cu încasări de 5,90 milioane de dolari.Pentru cea de-a şasea săptămână pe ecrane, "Bad Boys for Life", a treia tranşă a celebrei saga poliţiste, cu Will Smith, rămâne pe poziţia a cincea, cu 5,86 milioane de dolari încasaţi în weekend şi 191,2 milioane de la lansarea sa.Top 10 în box office este completat de:6. "1917" (4,4 milioane de dolari în weekend, 152 de milioane în total)7. "Fantasy Island" (4,2 milioane de dolari în trei zile, 20,2 milioane de la lansare).8. "Parazite", recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film (3,1 milioane de dolari în trei zile, 48,9 milioane în total)9. "Jumanji: The Next Level" (3 milioane de dolari în weekend, 310,9 milioane în total)10. "The Photograph" (2,8 milioane de dolari în trei zile, 17,6 de milioane de la lansare).AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)