Inna nu a uitat de unde a plecat! „Mai sunt mulți oameni care îmi spun că nu m-am schimbat ca om”

09:40

Două eleve de la Liceul Borșa din Maramureș și-au împărțit pumni și picioare de față cu toți colegii, în timp ce erau filmare și apludate. Șocant este faptul că întreaga scenă violent s-a petrecut chiar sub ochii profesoarei, care se afla în sala de curs. Scene desprinse parcă dintr-un film au avut loc la Liceul […] The post Bătaie ca în filme între două eleve de la un liceu din Maramureș. Și-au împărțit pumni și picioare, în timp ce colegii le filmau appeared first on Cancan.ro.