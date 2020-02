Coronavirusul va creşte turismul intern şi preţul sejururilor în România, spun specialiştii

13:40

In drumul meu spre birou trec in fiecare zi pe langa ramasitele fostei fabrici Iris din Cluj, varful de lance al manufacturii de portelan si decoratiuni ceramice a Romaniei, in care munceau 3000 de oameni la un moment dat si care exporta in 50 de tari. Ultimele hale industriale sunt puse la pamant (trebuia, era un zombie-land de aproape 10 ani) lasand loc mai mult ca sigur loc unui ansamblu rezidential cu apartamente la 2000 Euro / mp. In drumul meu spre birou trec in fiecare zi pe langa ramasit...